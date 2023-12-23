Отмечается, что с июня по конец октября 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере 413 офицеров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Генштаба, были ликвидированы более 350 тысяч российских оккупантов. Более 200 из них – пилоты.

Такую цифру называет "Русская служба BBC". Отмечается, что только в 2023 году Россия потеряла по меньшей мере 59 военных пилотов. Среди ликвидированных летчиков – полковник Виталий Табачников, который управлял сбитым вертолетом Ка-52, а также командир вертолетного звена майор Григорий Азанов.

"Еще 13 военных летчиков в этом году погибли на территории самой России, во время мятежа Пригожина и его наемнической группировки. Больше потерь за один день российская авиация понесла только в самый первый день полномасштабного вторжения в Украину. Всего с начала войны Россия потеряла более 200 военных пилотов. Это штучные специалисты, на подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 миллионов долларов", – говорится в материале.

Кроме того, журналисты пишут, что с июня по конец октября 2023 года российская армия потеряла по меньшей мере 413 офицеров. Среди них два генерала и 44 военнослужащих в звании от подполковника и выше. Такие потери старшего офицерского состава РФ ранее фиксировались в начале российского вторжения.

Потери России в Украине

С начала вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года было ликвидировано 352 390 оккупантов. При этом 1040 захватчиков уничтожили за минувшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла немало техники. В статистике Генштаба 5854 танка, 10871 бронированная машина, 8268 артсистем, а также свыше 600 единиц авицации.

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