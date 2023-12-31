Украинские защитники уверяют в готовности к любым коварным провокациям противника.

На левом берегу Днепра Херсонской области российские захватчики пытаются выбить подразделения ВСУ с их позиций.

"В зоне нашей ответственности враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на Левобережье. В течение суток противник совершил 13 бесполезных штурмовых действий. Наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Как отмечается, агрессор пытается запугивать украинских защитников применением химического оружия и продвигает об этом информационные вбросы.

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"Подразделения Сил обороны крепко держат позиции, готовые к любым коварным провокациям врага. Наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их огневым позициям и тылам", - утверждают в ВСУ.

Сейчас есть подтверждение, что за минувшие сутки на левом берегу ликвидировано 10 оккупантов и уничтожено 8 единиц автомобильной техники. Продолжается доразведка по потерям противника.

В то же время враг продолжает активную аэроразведку, пытается давить артиллерийскими обстрелами, применяет ударные дроны по населенным пунктам Херсонщины.

В течение суток (с 7:00 до 7:00) противник применил FPV-дрон по прифронтовой Михайловке и сбросил с БПЛА других модификаций 2 осколочных боеприпаса по Золотой Балке на правом берегу Днепра. Также оккупанты совершили 14 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. По Херсону били 4 раза, по Антоновке - 5. Обстреляны Томина Балка, Михайловка, Берислав на Херсонщине, Очаков и Солончаки на Николаевщине.

В результате преступных действий врага, во время артиллерийских обстрелов, погибли двое гражданских. Повреждены четыре административных здания, учебное заведение, пункт несокрушимости и более десятка частных домов.

Кроме того, говорится, что в Черном море сейчас находится 9 боевых кораблей вражеского флота, еще один – в Азовском. Сейчас ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении пограничники-операторы антидроновых ружей помешали вражеской атаке и обезвредили шесть FPV-дронов. Украинские защитники открыли огонь на поражение: в результате один "квадрик" сдетонировал в воздухе, еще три беспилотника-убийцы разорвало на куски, остальные удалось приземлить почти невредимыми.

Напомним вчера, 30 декабря, противник нарастил количество кораблей своего флота. В Черном море на боевом дежурстве находилось 9 кораблей, среди них были надводный и два подводных ракетоносителя. Их суммарное снаряжение достигало 16 ракет типа "Калибр". Еще один российский корабль дежурил в Азовском море.

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