Внутри очков, которые передали пилотам FPV российские волонтеры, была вмонтирована взрывчатка.

Среди российских пилотов FPV-дронов произошла серия взрывов спецокуляров во время их использования. Российские пропагандисты сообщили о десятках таких случаев в нескольких областях РФ в начале февраля.

Как сообщили УНИАН источники в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки (ГУР) Украины. В частности, внутри очков, которые передали пилотам FPV российские волонтеры, была вмонтирована взрывчатка.

По словам причастных к операции, для выполнения задания была приобретена большая партия FPV очков для пилотов ВС РФ. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого, в координации с ГУР, российские волонтеры бесплатно, в качестве благотворительной помощи, отправили "взрывные" очки в подразделения БПЛА вражеской армии.

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"Теперь на пилотов FPV дронов ВС РФ начала массово сходить "Божья кара", за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири", - отмечают авторы операции.

"Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах вражеских FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины", - сообщили в спецслужбе.

Кроме того, источники в ГУР подчеркнули, что длительная и сложная операция по выжиганию вражеских глаз продолжается.

Взрывы в РФ

В ночь на 7 февраля на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв. Взрывчатка уничтожила два радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора:

Воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

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