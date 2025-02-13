Они предназначены для автоматического обнаружения дронов.

В ночь на прошлую пятницу, 7 февраля, на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв.

Как сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Отмечается, что это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора:

"Воинская часть, на которой взорвались "Валдаи", отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой".

Операции на территории России

Как сообщал УНИАН, 29 января Служба безопасности и Силы спецопераций атаковали дронами нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Это привело к разрушениям, разливу нефтепродуктов и пожару на объекте.

Той же ночью под украинским ударом оказался 23-й ракетный арсенал российского Минобороны в Тверской области. По данным УНИАН, беспилотники попали в склад и три здания воинской части.

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