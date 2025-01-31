Точное количество погибших среди американских добровольцев в Украине остается неизвестным.

На войне в Украине пропали без вести более 20 американских добровольцев. Кроме того, за последние полгода резко возросло количество погибших иностранцев, которые стали на защиту Украины.

Об этом говорится в расследовании CNN. Известно, что за последние шесть месяцев тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, вступивших в ряды украинской армии, не смогли забрать с поля боя после того, как они погибли в бою. Недавно тела двух из них были репатриированы с оккупированной Россией территории после длительных переговоров.

Интенсивность боевых действий по всей линии фронта на востоке Украины означает, что тела павших воинов часто не могут быть забраны с поля боя. Телеканал рассказал о двух американских добровольцах, погибших в одном инциденте под Покровском на востоке Украины в конце сентября. Их тела так и не были найдены. 25-летний бывший американский солдат Закари Форд и еще один американец без военного опыта, семья которого попросила назвать его только позывным "Гантер", погибли во время выполнения задания по подрыву моста возле села Новогродовка в Донецкой области.

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Американец с позывным "Реднек", которому удалось выжить, рассказал, что группа из трех американских добровольцев быстро попала в ловушку российского огня в окопе примерно в 500 метрах от моста, который был их целью. После начался российский штурм, в результате которого погибли и некоторые украинские воины.

Он вспомнил, что Форд получил ранение, ему наложили турникет, но Закари "знал, что мы не переживем еще одну атаку". Когда он попросил "Реднека" убить его, тот отказался, поэтому Форд ослабил свой турникет. Последним желанием Форда перед смертью было увидеть солнечный свет:

"Я положил его головой к двери, чтобы он мог выглянуть, увидеть солнце, и просто держал его за руку. Последнее, что он сказал, было: "Никогда не позволяйте говорить, что меня убили эти ублюдки".

Он подчеркнул, что Форд выразил чувства, распространенные среди иностранных бойцов. В потерях своей бригады он "Реднек" обвинил "плохого офицера... который не видел разницы между всеми. Это было мясо для мясорубки, и он просто посылал всех, кого мог достать".

Военный уже находится в США. Он рассказал, что его подразделение было эвакуировано из того района, а позже он увидел снятые дроном кадры с телами Форда и "Гантера". Территория, где они воевали, сейчас находится под контролем России.

"На данный момент вы не можете сказать, что это не американская война. Критики войны пытаются сказать, что это проблема Украины. Если мы сможем заключить мир сейчас, нам не придется иметь дело с этим. Правда в том, что это не прекратится", – сказал "Реднек".

Репатриация погибших американцев является сложным процессом. Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при Министерстве внутренних дел Украины Артур Добросердов подтвердил, что более 20 американцев считаются пропавшими без вести. Он добавил, что выдать любую часть останков для репатриации могут только после того, как идентифицируют все, поскольку "не хотят, чтобы семьи хоронили часть близкого человека только для того, чтобы потом получить еще больше останков".

Точное количество погибших среди американских добровольцев в Украине остается неизвестным. Лорен Гийом – американка, которая живет в Киеве и работает в некоммерческой организации RT Weatherman Foundation, помогающей иностранцам находить родственников – считает, что рост количества погибших и пропавших без вести среди иностранцев связан с тем, что их отправляют в тяжелые прифронтовые районы, где нужен их предыдущий военный опыт:

"Мы видим, что иностранные операторы заполняют пробелы в очень сложных, рискованных операциях, приносящих важный результат. Их жизни и их жертвы не являются напрасными".

Гибель иностранных добровольцев на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, на защиту Украины стали граждане из разных стран. Некоторые отдали за Украину самое дорогое – собственную жизнь.

Несколько дней назад стало известно о гибели 30-летнего добровольца из Австрии Рихарда С. Предположительно, мужчина погиб в результате атаки вражеского дрона.

Ранее также сообщалось, что во время службы умер 26-летний военный медик Джордан Маклахлан из Арднамурчана в Шотландском нагорье, Великобритания.

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