Силы обороны наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки, 27 декабря, произошло 56 боевых столкновений на фронте.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 9 атак российских оккупантов возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области. На этом участке враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 2 атаки россиян вблизи Богдановки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Они стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. В частности, вчера отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши войска сдерживают захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 3 атаки.

На Запорожском направлении наши защитники также отразили 3 атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил", - добавили в Генштабе.

Как отмечается, ВСУ продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине - последние новости

На фоне проблем с западной помощью Украине администрация Джо Байдена и европейские чиновники тихо меняют стратегию поддержки Украины, смещая акценты с достижения полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в возможных переговорах по прекращению войны.

С тем производство оружия в Украине за последний год выросло втрое на фоне значительного усиления роли частных компаний в отечественном военно-промышленном комплексе.

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