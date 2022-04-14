Украинские бойцы напоминают, что тому, кто посягнул на нашу территорию, пощади не будет.

24 февраля, рано утром Россия цинично напала на Украину. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, терроризируя мирное население.

Украинские военные, как и весь народ, мужественно защищают нашу землю и дают достойный отпор российским захватчикам. В фейсбуке Генштаба ВСУ выложили мощный ролик на 50-й день масштабной войны.

В ведомстве отметили, что ребята и мужчины рискуют жизнью, теряют здоровье и надолго оставляют родных. Они спасают гражданских, оказывают помощь слабым и уничтожают врага без сожаления. Все это – ради Победы!

"Нас часто спрашивают: зачем мы делаем это? Военнослужащие, которые освобождают временно захваченные города и села, отвечают на этот вопрос просто, без лишнего пафоса: "Я делаю это ради Победы",", – говорится в видео.

А тем временем потери оккупантов достигают почти 20 тысяч. Вместе с тем наши защитники уничтожили 753 танка и около 2 тысяч боевых бронированных машин врага.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ 15-й раз успешно ударили по Чернобаевке. Советник главы ОП Арестович показал уничтожение складов боеприпасов на видео.

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