По словам эксперта, Путин не имеет системных резервов.

Генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.

"Путин очень спешит. Ему нужно собрать пул союзников, которые будут давить на США. Он думает, если к власти придет Трамп, то он станет его союзником и будет давить на отдельные страны и ЕС по подписанию мирных соглашений на условиях России. Поэтому Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя для давления", - объяснил генерал в эфире телеканала "Эспрессо".

Маломуж подчеркнул, что российский президент хочет показать, что в ближайшие недели ситуация станет еще хуже. По словам эксперта, это он показывает своими атаками на украинские города, в частности нанося удары по больнице "Охматдет" и другим городам.

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"Путину нужно показать, что вал огня продолжится. Хотя прямо скажу, Путин находится в критической ситуации. У Путина нет системных резервов, он блефует. Он находится на грани, и это понимает его окружение и военные. Но Путин хочет показать, что имеет ресурс. Что будет наступать, прорывать и требовать мира, но на условиях России под давлением факторов. Мол, он победил и ухудшил ситуацию на поле боя", - отметил генерал.

Война в Украине - последние новости

Ранее полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в Крыму не осталось ни одного боевого российского корабля. Он добавил, что на ремонтных заводах в Крыму находятся российские большие десантные корабли, но вряд ли в ближайшей перспективе они придут в порядок.

В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что ВСУ отошли из Урожайного, что в Донецкой области. По его словам, это связано с тем, что в населенном пункте враг разрушил почти все.

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