Генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается собрать союзников, которые будут давить на Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки.
"Путин очень спешит. Ему нужно собрать пул союзников, которые будут давить на США. Он думает, если к власти придет Трамп, то он станет его союзником и будет давить на отдельные страны и ЕС по подписанию мирных соглашений на условиях России. Поэтому Путин ставит задачу захватить еще больше территорий, чтобы иметь более выгодные оперативные позиции на поле боя для давления", - объяснил генерал в эфире телеканала "Эспрессо".
Маломуж подчеркнул, что российский президент хочет показать, что в ближайшие недели ситуация станет еще хуже. По словам эксперта, это он показывает своими атаками на украинские города, в частности нанося удары по больнице "Охматдет" и другим городам.
"Путину нужно показать, что вал огня продолжится. Хотя прямо скажу, Путин находится в критической ситуации. У Путина нет системных резервов, он блефует. Он находится на грани, и это понимает его окружение и военные. Но Путин хочет показать, что имеет ресурс. Что будет наступать, прорывать и требовать мира, но на условиях России под давлением факторов. Мол, он победил и ухудшил ситуацию на поле боя", - отметил генерал.
Война в Украине - последние новости
Ранее полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в Крыму не осталось ни одного боевого российского корабля. Он добавил, что на ремонтных заводах в Крыму находятся российские большие десантные корабли, но вряд ли в ближайшей перспективе они придут в порядок.
В свою очередь представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подтвердил, что ВСУ отошли из Урожайного, что в Донецкой области. По его словам, это связано с тем, что в населенном пункте враг разрушил почти все.