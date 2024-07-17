В РФ уже дефицит мобресурса, поэтому это будет побуждать российского диктатора ввести запрет на выезд военнообязанным за границу.

Российский диктатор Владимир Путин пойдет на расширение мобилизации и сейчас в планах набрать 350 тысяч новобранцев - это только первый этап.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире КИЕВ24 рассказал, что в целом в РФ предполагают за этот и следующий год мобилизовать около миллиона человек, но уже сегодня есть дефицит мобресурса.

"Путин вынужден будет идти на мобилизацию, на расширение. Как он заявил, ему нужно дополнительно мобилизовать, привлечь в армию минимум 350 тысяч за полгода. Это как раз тот формат, который будет его побуждать запретить выезд военнообязанным", - сказал Маломуж.

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При этом он отметил, что этим 350 тысячам новомобилизованных нужно еще будет обучение, боевое слаживание.

"И 350 тысяч - это только первый формат, а в целом предполагает увеличить до миллиона. Это в течение этого и будущего года. Если мы говорим о 35 тысячах (россиян) уничтоженных на фронте за месяц, то за 10 месяцев - это 350. Это как раз мобресурс, который они "нарисуют" до конца года. А на следующий год еще больше надо. Скажу, что это ресурс исчерпывающий и собрать по всем весям России сложно. Я знаю доборную оперативную обстановку в России, там уже ощущается дефицит", - отметил Маломуж.

Он также обратил внимание, что "молодежь" по закону не имеют права отправлять на фронт.

"Но это будет делаться. Переводят их на контракт и будут тогда применять схему направления их на боевые центр подготовки и на фронт, конкретно на "ноль". Все указывает, что Путин выстраивает модель затяжной войны. Поэтому мобилизационный ресурс для него чрезвычайно актуален", - заявил Маломуж.

Скрытая мобилизация в России - последние новости

В британской разведке заявили, что российское правительство разрабатывает систему для предотвращения выезда из страны потенциальных призывников и мобилизованных в российскую армию.

Как отмечается в сводке, 11 июля "Медуза" сообщила, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их побега из страны. Система должна быть полностью функциональной к осени 2024 года.

Летом прошлого года в России запретили выезд из страны после получения повестки.

В России чиновникам правительства запретили выезжать за границу

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