"Рамштайн" не собирается отступать от поддержки безопасности и оборонных возможностей Украины.

Российская Федерация, начавшая полномасштабную войну против Украины, не смогла получить доминирующее преимущество в украинском небе, заявил в начале заседания в онлайн-формате Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12") министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин.

"Мы помогаем Украине защищать небо и мы не отступим. Россия не смогла доминировать в украинском воздушном пространстве", – сказал Остин и добавил, что основное внимание во время сегодняшних обсуждений будут уделять усилению возможностей противовоздушной системы Украины.

Он сказал, что наиболее важной помощью, которая сейчас предоставляется Украине, являются наземные системы ПВО и соответствующие боеприпасы.

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"Путин надеялся, что наша решимость исчезнет. Он делал ставку, что наше единство расколется. Но мы сохраняем единство как никогда до этого", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США отметил, что теперь у Украины для своей защиты есть системы противовоздушной обороны Patriot, предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Нидерландами.

"Украинцы сбивают российские ракеты с точностью и мастерством. Patriot спасает жизни, как и системы противовоздушной обороны Iris-T и NASAMS", - добавил Остин.

Рамштайн-12 - что надо знать

25 мая проходит очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, на этот раз – в онлайн-формате.

Участию в заседании принимает министр обороны Украины Алексей Резников – для ознакомления контактной группы с приоритетными потребностями Украины для дальнейшей борьбы.

Кроме этого, во время заседания, как ожидается, командиры Европейского командования Вооруженных сил США и группа поддержки Украины в области безопасности сообщат о краткосрочных потребностях Украины. Также будут обсуждаться способы дальнейшего ускорения промышленного производства.

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