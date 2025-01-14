Известно, что с 2022 года в результате российских атак в Украине погибли тысячи гражданских.

В Кремле цинично врут о реальных целях нападения на Украину - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично заявил, что государство-агрессор якобы обеспокоено не захватом чужих территорий, а благополучием украинцев.

Как следует из публикаций росСМИ, "беспокойство" судьбами людей Лавров выразил сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Мы не о землях, мы о людях, которые веками на этих землях жили, поднимали их с нуля, строили города, заводы, порты", - сказал глава МИД РФ.

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Гибель украинцев во время войны РФ против Украины

Напомним, ранее в ООН подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения РФ, в Украине погибло более 12,3 тысячи человек среди гражданского населения.

В частности, заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу на заседании Совбеза заявила, что за период с 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц.

По ее словам, причиной смерти около 42% гражданских украинцев в течение ноября стало применение россиянами оружия дальнего действия. Этот показатель значительно превысил данные за предыдущие месяцы.

В то же время, по данным Human Rights Watch, количество украинцев и россиян, погибших и раненых за 2,5 года войны, достигло примерно 1 миллиона человек. При этом количество погибших среди мирного населения остается неизвестным, поскольку только во время захвата россиянами Мариуполя погибло более 8 000 человек.

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