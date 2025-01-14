В Москве также утверждают, что суть санкций – в "нечестной конкуренции", а не в нападении на Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил США в одобрении "террористических актов" против энергетической инфраструктуры, и одобрении неких планов уничтожить "Турецкий поток".

Об этом сообщил Telegram-канал "Раньше всех. Ну, почти".

Соответствующее заявление глава МИД государства-агрессора сделал на пресс-конференции. Также министр заявил, что экономические санкции против РФ вызваны "нечестной конкуренцией", а нападением на Украину.

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"Дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за северными потоками еще и "Турецкий поток" вывести из строя. Конкуренция в сфере экономики, конечно же, вернее отказ от честной конкуренции и использования недобросовестных агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике", — сказал Лавров.

Обвинение Украины в ударе по "Турецкому потоку" - что известно

Напомним, 13 января в РФ заявили, что Украина хочет повредить инфраструктуру трубопровода "Турецкий поток", чтобы добиться "прекращения поставок газа в европейские страны. В частности, Министерство обороны страны-агрессора вдруг сообщило, что еще 11 января ВСУ якобы нанесли удар по компрессорной станции в Краснодарском крае. Якобы девять дронов самолетного типа атаковали инфраструктуру компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор.

При этом уверяется: цель атаки - "прекращение поставок газа в европейские страны", поскольку упомянутая станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". В то же время, в министерстве заявили, что все БпЛА сбили.

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