В ноябре в результате ударов авиационными бомбами погиб 341 мирный житель.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины ООН зафиксировала гибель более 12,3 тысячи погибших среди гражданского населения. Кроме того, еще более 27,8 тысячи человек получили ранения.

"За период с 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц", - заявила заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу на заседании Совбеза, пишет "Укринформ".

По ее словам, причиной смерти около 42% гражданских украинцев в течение ноября стало применение россиянами оружия дальнего действия. Этот показатель значительно превышает данные за предыдущие месяцы.

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Также Накамицу привела нынешнюю статистику Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Согласно этим данным, с 1 января по 30 ноября в результате ударов авиационными бомбами российских оккупационных войск погиб 341 мирный житель. Еще 1803 человека получили ранения из-за этих атак. Это в три и шесть раз, соответственно, превышает аналогичные показатели прошлого года.

Война в Украине - атаки РФ

Как сообщал УНИАН, до этого сентябрь был месяцем с наибольшим количеством гражданских жертв в Украине - 208 погибших гражданских людей и 1 220 раненых.

В ноябре россияне нанесли значительное количество массированных атак по Украине. Так, ночью и утром 17 ноября в небе над Украиной уничтожили 144 воздушные цели - 102 ракеты и 42 БПЛА. Всего было 210 воздушных целей РФ.

В ночь на 28 ноября противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено 188 средств воздушного нападения.

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