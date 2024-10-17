Пока в западных СМИ разносится "зрада" про бессмысленность и провал Курской операции, россияне вынуждены держать под Курском огромную группировку.

Несмотря на попытки россиян выбить ВСУ, украинский плацдарм в Курской области существует уже два месяца и стягивает на себя значительные силы агрессора. Это означает, что операция себя оправдала, считает израильский военный обозреватель Игаль Левин.

Он отметил, что с началом периода осенних дождей вероятность полного изгнания ВСУ из Курской области снижается. При этом небольшая украинская группировка, которая по оценкам составляет около 10 тысяч бойцов, сковывает здесь российские силы численностью около 30–50 тысяч человек.

"Если эти оценки верны, то план украинского Генштаба по диверсификации ресурсов удался. Подозреваю, что если Суджу до полной зимы и холодов так и не отобьют, то украинцы превратят ее (если еще нет) в полноценный узел обороны как раз к весне", – считает Левин.

Видео дня

Он также обратил внимание на то, что сейчас российская авиация и артиллерия стирают в пыль села Курской области. Хотя само по себе это не здорово, в ином случае эти бомбы и снаряды летели бы на украинские села и города, отмечает аналитик.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, Россия предприняла несколько попыток выбить ВСУ из Курской области. Хотя агрессору удалось добиться определенных тактических успехов, президент Зеленский уверяет, что ВСУ держат назначенные рубежи.

Тем временем западные СМИ пестрят депрессивными публикациями на тему того, что Украина скоро потеряет контроль на курским плацдармом. При этом высказываются утверждения, что Курская операция якобы не достигла своих задач.

Вас также могут заинтересовать новости: