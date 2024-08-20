Уничтожение мостов через Сейм разрушает их логистику.

Уничтожение всех трех мостов через реку Сейм в Курской области может заставить российские войска повторить "херсонский сценарий".

Об этом в комментарии Эспрессо рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, комментируя информацию о том, что ВСУ могли поразить мост в районе населенного пункта Кариж.

"Хочу напомнить, что перед этим был уничтожен мост в районе Глушкового, в районе Званного, и вот теперь третий мост, который полностью блокирует район базирования противника, который ограничен с четырех сторон и, по сути, можно говорить о неком определенном оперативном окружении", - пояснил он. Видео дня

По словам эксперта, контроль над переправами оставит армию РФ без возможности обеспечивать собственную логистику. Согласно информации Рябых, этот район имеет площадь около 700 километров, которая уже находится под дистанционным контролем украинских войск.

"Возникает ситуация, когда противник вынужден будет принимать для себя нелегкое решение и постепенно делать то же, что он делал в Херсонской области, когда был вынужден отойти за Днепр", - отметил аналитик.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно об ударах по мосту в российском поселке Глушково. Уже на следующий день россияне заявили, что он был уничтожен.

18 августа под ударом оказался мост возле села Званное, он получил значительные повреждения. А уже вчера российские "военкоры" написали об уничтожении последнего моста через Сейм.

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