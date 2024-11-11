Украина находится в одной из самых слабых точек с февраля 2022 года, - CNN

Эксперты отмечают, что "существует растущий тихий консенсус, что переговоры являются единственным способом завершить войну".

С 1 сентября Киев подвергается атакам российских беспилотников почти каждую ночь. Сирены будят жителей ночью, заставляя их искать убежища или прятаться в ванных комнатах. Только за первую неделю ноября сирены работали в течение 43 часов, пишет CNN.

Рост атак на города происходит одновременно с продвижением российских войск в Донецкой области, тогда как украинские подразделения испытывают нехватку личного состава и вынуждены растягивать силы вдоль большой линии фронта.

Многими батареями ПВО руководят добровольцы из разных сфер, среди которых судья Верховного Суда Украины Юрий Чумак. Он рассказал CNN, что в территориальной обороне служат депутаты, оперная певица и телеведущая. "Мы делаем это более двух лет", - отметил он, добавив, что интенсивность атак беспилотников достигла пика за последние несколько месяцев.

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Их техника достаточно проста - пулеметы на крышах многоэтажек. "Беспилотники летят низко, поэтому было реально и дешево сбить их из пулемета. Мы дежурим каждую ночь, сейчас атаки происходят ежедневно", - добавил он.

После двухнедельной поездки в Украину аналитик Конрад Музыка из Rochan Consulting заявил, что ключевой проблемой остается интеграция новых войск. Музыка написал в X, что "украинское вторжение в Курскую область еще больше растянуло и без того ограниченные украинские силы". По словам командующего Сирского, только в октябре беспилотниками было уничтожено или повреждено более 52 тысяч объектов противника. Однако Музыка считает, что беспилотники не заменят недостаток пехоты, и несмотря на принятый ранее в этом году закон об улучшении мобилизации, "присутствие новомобилизованных подразделений/солдат практически незаметно".

"Мы имеем ситуацию, в которой украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения боевого духа", - сказал Музыка в X.

Российские войска научились эффективнее использовать слабые места обороны, что позволяет им наносить потери украинским силам в радиусе 10 км от Покровска. На многих других участках 600-мильной линии фронта украинские войска продолжают удерживать позиции, но некоторые аналитики прогнозируют новое наступление России на юге. Пока что единственным территориальным достижением для Украины в этом году стало внезапное вторжение в Курскую область в августе.

Пессимистические прогнозы изменили тон среди союзников Украины, которые теперь больше говорят о том, что Киев имеет достаточно позиций для переговоров, чем о победе на поле боя.

Рим Монтаз из Фонда Карнеги за международный мир отметил, что "существует растущий тихий консенсус, что переговоры, которые могут включать временную потерю суверенитета над некоторыми территориями, являются единственным способом завершить эту войну". Он добавил:

"Киев находится в одной из самых слабых точек с февраля 2022 года, и перспектива таких переговоров является политическим минным полем для Зеленского".

Победа, которую украинское правительство определяет как полное освобождение территории от российских войск, многие считают недостижимой.

Воздушные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прогнозирует, что украинцам следует ожидать мощную массированную ракетную атаку россиян в ближайшие дни, максимум недели. За месяц с прошлой такой атаки оккупанты могли накопить полторы сотни различных ракет.

Украинским гражданам надо быть готовыми, что воздушные атаки российских захватчиков могут возникать в течение дня, заявил ранее авиационный эксперт Валерий Романенко.

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