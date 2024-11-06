Ступак считает, что следующей целью российских оккупантов после захвата Курахово станет Покровск.

Российские оккупационные войска пытаются захватить Курахово в Донецкой области. Вероятно, врагу удастся это сделать, считает военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Россияне наступают, и нашим военным, так или иначе, придется отступить, чтобы избежать окружения", – акцентировал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Ступак считает, что следующей целью российских оккупантов после захвата Курахово станет Покровск. Пока трудно определить, как именно россияне будут его атаковать – обходить слева или справа.

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"Но, судя по всему, они попытаются перерезать дорогу Покровск-Павлоград, что на западе Днепропетровской области, чтобы заставить ВСУ как можно скорее оставить эту локацию. Покровск может быть следующим после Курахово через месяц или даже раньше, в зависимости от того, какие ресурсы россияне накопили и готовы использовать сейчас для захвата этого города", – говорит эксперт.

При этом он добавил, что россияне, вероятно, пытаются прорваться и с юга в направлении Константиновки. Враг может стремиться перерезать сообщение с Курахово. В таком случае в окружении может оказаться большая территория.

"Тогда вопрос отступления украинских военных будет вопросом даже не недель, а дней или часов. Военные с юга уже не первый месяц сообщают о ротации, перемещении людей и техники. Они ожидают ухудшения ситуации, но трудно сказать, когда именно и в каком масштабе это произойдет. Возможно, это будет отвлечение внимания, но мы видим постоянные перемещения и подготовку. На юге также остается определенное количество российских войск, и можно ожидать продвижения, скорее всего, в направлении административной границы Донецкой и Запорожской областей", – резюмировал Иван Ступак.

Война в Украине: ситуация на фронте

Военные из Северной Кореи уже участвуют в войне РФ против Украины, подтвердили в США. Несколько дней назад впервые приняли участие в боевых действиях в Курской области, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Между тем DeepState сообщает, что в октябре 2024 года российские захватчики оккупировали 490 квадратных километров украинской земли. Это самый большой показатель за время наступления РФ, которое продолжается с октября прошлого года.

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