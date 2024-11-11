Если Украине удастся удержать наступление РФ на этом направлении, то дальше Силы обороны там могут пойти в локальное наступление.

Силам обороны из последних сил удается удержать город Курахово Донецкой области. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Роман Свитан - военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

"Есть возможность это направление удержать. Нам надо сдержать это направление до зимы, чтобы потом начать работать с этими вклинениями в сторону Константинополя из Угледара. С ним надо работать, как в прошлом году отработали с Времеевским выступом - мы тогда его срезали. У россиян очень сложная ситуация была там, мы ударили с двух флангов и срезали этот выступ", - сказал Свитан.

Эксперт добавил, что подобная ситуация может произойти и в течение этой зимы, если россиянам не удастся выровнять линию фронта.

Видео дня

"У них очень плохое состояние. Там из-за высот, фланги открыты, не укреплены. Они до сих пор ни по одному из направлений не укрепляли их. У них стратегические цели - выйти на границы Донецкой области. То есть выйти на тот же Константинополь, дальше дотянуться до Покровска с юга от Курахово. У них этого не получится. По крайней мере у нас есть возможность, если мы удержим, за зиму срезать и Константинопольский и Покровский выступы", - добавил Свитан.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне собрали в Курской области десятки тысяч военных из своих лучших частей. Главная задача для Сил обороны здесь, по словам Сырского - уничтожить врага на его земле.

Между тем журналисты CNN отмечают, что Украина сейчас имеет пока одни из самых слабых своих позиций, начиная с февраля 2022 года. По мнению издания, сейчас "существует растущий тихий консенсус, что переговоры являются единственным способом завершить войну".

Вас также могут заинтересовать новости: