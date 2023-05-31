Среди них несколько десантных катеров типа "Раптер", которые использовали для операций по захвату острова Змеиный.

Командующий Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Силы обороны Украины уничтожили 18 российских морских судов. Он отметил, что в это количество входят как корабли, так и катера.

"По всем сводкам мы видели 18 кораблей, катеров было уничтожено Силами обороны. Это не только корабли и катера, которые уничтожены военно-морскими Силами, это были и корабли, которые уничтожены сухопутными войсками, другими подразделениями. Что касается десантно-высадочных средств – это один большой десантный корабль, который был затоплен в Бердянске Сухопутными войсками, два корабля повреждены, они находятся до сих пор на ремонте", - сообщил Неижпапа в эфире информационного телемарафона.

Также, по его словам, Военно-Морскими Силами были уничтожены один десантный катер типа "Серна" и несколько десантных катеров типа "Раптер", которые использовались для операций по захвату острова Змеиный. Остальные корабли сейчас находятся в портах, которые подконтрольны Российской Федерации.

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Морские операции Сил обороны Украины - что известно

Остров Змеиный был захвачен российскими военными еще в конце февраля 2022 года. Тогда еще в первый день полномасштабного вторжения захватчики атаковали остров. 26 февраля связь с защитниками змеиного была потеряна.

Уже в апреле был поражен флагман Черноморского флота ВМС РФ"Москва", который участвовал в захвате и контроле острова. Это событие стало одним из ключевых в дальнейшей деоккупации змеиного.

4 июля 2022 года украинские военные вернули под контроль остров и установили на нем украинский флаг. 7 июля 2022 года стало известно о полной зачистке змеиного от российских сил. Всего было подтверждено уничтожение около 30 единиц техники.

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