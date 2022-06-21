По его словам, западные пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, "пришли своевременно и весьма целесообразно".

В Запорожской области Вооруженные силы Украины уже получили военную помощь от западных партнеров, благодаря чему существенно улучшили свои позиции на фронте.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона.

"Помощь западных партнеров поступила несколько недель назад и довольно существенно улучшила позиции наших войск", – сказал он.

Старух отметил, что сейчас одна из основных форм противостояния украинских войск с российскими - это артиллерийские дуэли. По его словам, западные пушки, которые стреляют, как снайперские винтовки, "пришли своевременно и весьма целесообразно".

"Враг уже не чувствует себя так свободно, как раньше, нанося большие артиллерийские поражения по Ореховому и Камышевахе", – отметил глава Запорожской ОВА.

Старух рассказал, что украинские воины уже освоили западное оружие, которое помогло стабилизировать ситуацию. По его словам, украинские силы на Запорожье продолжают укреплять оборону. В частности, будут укрепления внутренней линии обороны. Речь идет о сотнях взводных и батальонных опорных пунктов.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются возобновить наступление и удержать рубежи, чтобы, вероятно, полностью захватить Запорожскую область. А в случае полного захвата Херсонской области оккупанты попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.

Как писал УНИАН, городской голова Иван Федоров заявил, что на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

"Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные силы", - сказал он.

Как заявил накануне командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов, на Запорожском направлении ВСУ переходит к контрнаступлению.

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