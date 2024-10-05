Згурец говорит, что Селидово для россиян крайне важно / коллаж УНИАН, фото wikimedia.org, УНИАН

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что вокруг Селидово россияне используют "отработанный маневр" наращивания сил на флангах.

Он напомнил, что по информации от Генштаба, на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях происходит половина боестолкновений от общего количества, пишет " Еспресо".

"Селидово для противника крайне важно, чтобы осуществлять дальнейшее продвижение к Покровску. Селидово эффективно обороняет бригада НГУ "Кара-Даг". Но враг попытается реализовать свои подходы с фланговым окружением и на этом участке фронта", - пояснил Згурец.

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Аналитик добавил, что враг будет пытаться и дальше реализовать стратегию истощения с преимуществом живой силы и артиллерии относительно ВСУ. Он спрогнозировал:

"Посмотрим, как сейчас будет действовать враг после захвата Угледара. Думаю, что сейчас Пречистовка и Богоявленка будут новой линией обороны для наших войск. Но обороняться в поле гораздо сложнее, чем обороняться в застройках, несмотря на то что Угледар полностью разрушен".

Война в Украине - ситуация возле Селидово

Силы обороны Украины полностью контролируют город Селидово в Донецкой области. Об этом военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Александр Рясный.

Он обратил внимание, что российские информационные ресурсы распространяют информацию, что якобы Селидово уже под их контролем и что там находятся какие-то российские подразделения.

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