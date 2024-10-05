Аналитик считает, что враг будет пытаться и дальше реализовать стратегию истощения с преимуществом живой силы и артиллерии относительно ВСУ.

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что вокруг Селидово россияне используют "отработанный маневр" наращивания сил на флангах.

Он напомнил, что по информации от Генштаба, на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях происходит половина боестолкновений от общего количества, пишет " Еспресо".

"Селидово для противника крайне важно, чтобы осуществлять дальнейшее продвижение к Покровску. Селидово эффективно обороняет бригада НГУ "Кара-Даг". Но враг попытается реализовать свои подходы с фланговым окружением и на этом участке фронта", - пояснил Згурец.

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Аналитик добавил, что враг будет пытаться и дальше реализовать стратегию истощения с преимуществом живой силы и артиллерии относительно ВСУ. Он спрогнозировал:

"Посмотрим, как сейчас будет действовать враг после захвата Угледара. Думаю, что сейчас Пречистовка и Богоявленка будут новой линией обороны для наших войск. Но обороняться в поле гораздо сложнее, чем обороняться в застройках, несмотря на то что Угледар полностью разрушен".

Война в Украине - ситуация возле Селидово

Силы обороны Украины полностью контролируют город Селидово в Донецкой области. Об этом военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Александр Рясный.

Он обратил внимание, что российские информационные ресурсы распространяют информацию, что якобы Селидово уже под их контролем и что там находятся какие-то российские подразделения.

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