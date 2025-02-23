Вероятность удара по Украине на годовщину начала полномасштабного вторжения нельзя исключать.

Россияне могут нанести массированный удар по Украине в годовщину начала полномасштабного вторжения. Такую вероятность нельзя исключать.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов по завершению Форума "Украина. Год 2025".

Журналисты спросили у начальника ГУР Минобороны Украины, могут ли россияне совершить что-то неожиданное на годовщину начала полномасштабного вторжения, в частности, массированный удар.

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"Может произойти (удар россиян по Украине - УНИАН), он возможен", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Может ли РФ нанести массированный удар по Украине 24 февраля

Ранее руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что военные готовятся к массированной атаке российских оккупантов на годовщину полномасштабного вторжения. По его словам, в Воздушных силах на протяжении последних трех лет ежедневно ожидают массированного удара.

Игнат отметил, что вероятность удара по Украине растет в каждую символическую дату для оккупантов или Украины, например, на День независимости. Он подчеркнул, надо быть готовыми к атакам врага.

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