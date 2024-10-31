Наличие оптоволокна не дает дрону неуязвимости на поле боя, подчеркивает эксперт.

Оптоволоконные беспилотные дроны не станут революционным прорывом на войне против РФ. Об этом рассказал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский в интервью BBC News Украина.

"Наличие оптоволокна не добавляет дрону плюс 100500 баллов к ударной возможности, не делает его боевую часть более мощной и не делает его неуязвимыми для сбивания, например, из дробовиков", - объяснил Киричевский.

По словам эксперта, использование оптоволоконного кабеля является лишь одним из возможных путей эволюции беспилотников. Он отметил, что сейчас обе стороны экспериментируют с различными модификациями БПЛА, чтобы выяснить, что лучше работает в условиях реальных боевых действий.

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Кроме того, точность попадания беспилотника во многом зависит от аэродинамических характеристик аппарата и мастерства оператора, отмечает эксперт. Поэтому пока рано говорить о "революционности" этой технологии:

"Это проявление стандартных эмоциональных качелей у украинцев. То мы смеемся над россиянами, то, наоборот, придаем какую-то невероятную силу их вооружению. А это просто очередной виток в развитии технологий и вооружения".

БПЛА на войне в Украине - другие новости

Ранее мы писали, что Украина разрабатывает высокоточные боеприпасы для БПЛА. Аналитики Defence Express поделились, что они позволят существенно продвинуться в эффективности использования дронов на поле боя.

Кроме того, в Украине провели демонстрационные испытания роев дронов и управляемых боеприпасов. Представители Минобороны и Генштаба увидели, на что способны украинские производители, и дали свои рекомендации.

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