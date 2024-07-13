Киричевский отметил, что не стоит паниковать, что оккупанты тотально перейдут к пуску "Калибров" из Каспийского моря.

Военный эксперт Иван Киричевский заявил, что пуски ракет "Калибр" с корветов, которые россияне начали осуществлять из акватории Каспийского моря, очень сложно обнаружить радиолокационными станциями

По его убеждению, сам факт того, что россияне могут запускать ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95 и "Калибры" с тамошних корветов, является очень опасным.

"Поскольку пуски ракет с корветов очень сложно обнаружить. Бомбардировщик летит на относительно большой высоте и его можно увидеть загоризонтным локатором. Корвет, он, скажем так, менее заметен в радиолокационном плане. Соответственно, пуск обнаружить сложнее. Впрочем, не стоит думать, что россияне массово перейдут на пуски ракет "Калибр" из Каспийского моря, но это указывает на то, что они меняют меры своих действий по обстрелу Украины", - пояснил эксперт в эфире Еспресо.

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Киричевский говорит, что россияне могут производить до 30 ракет "Калибр" ежемесячно.

"Россияне уже больше года уже стабильно могут производить 25-30 ракет "Калибр" ежемесячно. И здесь речь не идет о том, что они якобы не могли эти ракеты загрузить на корабли, поэтому и обстрелы этими типами ракет были не часто. Они просто их накапливали", - пояснил он.

Ракетные удары РФ по Украине

Командующий Воздушных сил Николай Олещук отметил, что 8 июля около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов, из которых 30 были сбиты. Среди запущенных врагом ракет были: аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; 4 баллистические ракеты "Искандер-М"; крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; 2 крылатые ракеты Х-22; 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

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