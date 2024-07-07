По словам Дмитрия Плетенчука, все вражеские "Калибры" удается уничтожать украинским защитникам.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что вражеские "Калибры" представляют некоторую опасность для Украины. По его словам, сейчас в Азово-Черноморском регионе враг расположил восемь единиц ракетных кораблей, однако их эффективность не слишком высока.

"Давно не запускали более четырех ракет за залп. Да и эти "Калибры" наши силы ПВО уничтожают практически все. Как видим, их сейчас используют во время комбинированных атак для того, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны. Поэтому Черноморский флот сейчас практически выполняет задачи по охране своих пунктов базирования", - пояснил Плетенчук в интервью для 24 канала.

Известно, что россияне очень давно массированно не использовали "Калибры" для атак по Украине, по мнению представителя ВМС, это связано с введением санкций, из-за чего России с каждым разом становится изготавливать эти ракеты все сложнее.

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"После побега из Севастополя в Новороссийск "сверхдержава" полгода не могла заряжать там ракеты. Научилась это делать по крайней мере для подводных лодок. Сейчас проверяем, способны ли они загружать крылатые ракеты на надводные корабли. Почему же не применяли массово, сказать трудно. Их военно-промышленный комплекс поставлял "Калибры" в том же объеме, что и раньше - не слишком большом, но и не очень маленьком. Хотя с другой стороны, в условиях санкционного давления, с каждым разом строить ракеты им труднее и труднее. Потому что комплектующих иностранного производства в каждом изделии несколько десятков. Достать их - это своеобразный квест", - отметил военный.

Война в Украине - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что количество боевых столкновений на фронте продолжает расти. По их словам, в начале июня произошло падение интенсивности, но под конец месяца динамика существенно возросла.

Также боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что российские оккупанты нашли слабое место, куда можно "вбить колья" на Торецком направлении. Однако, по его словам, существенного успеха армия РФ не имеет.

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