Падение обломков зафиксировано сразу в нескольких районах города.

Российские оккупационные войска этой ночью снова совершили атаку на украинскую столицу - Киев. Тревога продолжалась более 5 часов.

Как сообщает КГВА, вражеские дроны заходили в сторону города с разных направлений. Силы обороны уничтожили до десятка БПЛА - все, что угрожали столице. Падение обломков зафиксировано сразу в нескольких районах города.

В Днепровском районе был поврежден электрический кабель, но никто не пострадал. В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме частично повреждена отделка стен и есть выбитые окна. К счастью, пожаров и пострадавших не было.

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В Соломенском районе из-за падения обломков произошло возгорание на крыше одноэтажного жилого дома, но пламя локализовали. Мужчина получил ожоги лица, однако от госпитализации отказался.

Война в Украине - атаки на Киев

В ночь на 18 октября противники осуществили массированный удар БПЛА по Украине. Всего противники запустили 135 дронов, и 80 из них сбили украинские воины. В КГВА отмечали, что все дроны, которые двигались в сторону столицы, удалось ликвидировать.

Уже следующей ночью атака на Киев повторилась. В Днепровском районе был поврежден фасад дома и молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

В сводках Воздушных сил ВСУ по атакам РФ все чаще появляется термин "локально потерянные" БПЛА. Как пояснил член Общественного совета при Государственной службе Богдан Долинце, это означает, что цель исчезла с радаров, и есть три сценария, почему это могло произойти.

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