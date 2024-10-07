На столицу вражеские дронызаходили волнами и с разных направлений.

Ночью враг атаковал Киев ударными беспилотниками типа "шахед". На столицу они заходили волнами и с разных направлений.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА). "Четвертая воздушная атака на Киев с начала октября! Как и практически каждую ночь, российская армия снова применила беспилотные летательные аппараты", - отметили в КГВА и добавили, что тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и длилась более двух часов.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. "Все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены", - детализировали в КГВА.

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Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Ночная атака оккупантов

Еще вчера с вечера зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления, сообщали в Воздушных силах. В 20:45 предупредили об угрозе применения ударных вражеских БпЛА на Сумщине. Впоследствии угрозу БпЛА объявили на Харьковщине, Полтавщине и Черниговщине. Затем тревога добралась еще до ряда областей и столицы.

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