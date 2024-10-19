Российские оккупанты в ночь на субботу, 19 октября, атаковали Киев ударными беспилотными летательными аппаратами, есть пострадавшая. Силы обороны Украины обезвредили все БПЛА, которые угрожали городу.
Противники не изменили тактику - дроны заходили на столицу с разных направлений, сообщила Киевская городская военная администрация.
По ее данным, воздушная тревога, объявленная из-за угрозы беспилотников, продолжалась более 3,5 часов.
В результате ночного удара дронами есть пострадавшая:
"...в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности. В Дарницком районе обломками повреждены припаркованные авто. Без пострадавших".
Позже - в 6.57, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
Важные новости - Киев в центре внимания
Россияне часто атакуют столицу Украины дронами, в результате вражеских ударов есть разрушения, пострадавшие и жертвы.
Напомним, в ночь на 18 октября противники осуществили массированный удар БПЛА по Украине. В общем противники запустили 135 дронов, и 80 из них сбили украинские воины. В частности, вражеские беспилотники летели и на Киев. В КГВА отмечали, что все дроны, которые двигались в сторону столицы, удалось ликвидировать.