В последних массированных дроновых атаках по Украине россияне чаще используют "дроны-пустышки", отметил Богдан Долинце.

В сводках Воздушных сил ВСУ по атакам РФ все чаще появляется термин "локационно потерянные" БПЛА. Как объяснил член Общественного совета при Государственной службе Богдан Долинце, это значит, что цель исчезла с радаров, и есть три сценария, почему это могло случиться.

"Первый ­ – беспилотник противника был потерян ввиду того, что он просто имел те или иные недочеты, которые привели к его катастрофе. Другими словами, беспилотник просто имел физический брак", – отметил он в эфире телеканала FREEДOM.

Второй сценарий – применение россиянами целей-обманок. Они могут иметь определенные системы, улавливают системы противовоздушной обороны (ПВО), однако не имеют боевой части.

Видео дня

"Такие беспилотники производятся противником в большом количестве, их качество очень низкое, и большинство из них просто падает после того, как у них закончилось топливо", – продолжил Долинце.

Третий сценарий, когда БПЛА становится локационно потерянным – его уничтожение с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Но на самом деле таких беспилотников очень мало. Как правило, в последних массированных дроновых атаках на Украину россияне чаще используют "дроны-пустышки", – констатировал Богдан Долинце.

Атаки БПЛА по Украине

Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами. Первая за 48 суток ночь без "шахедов" в небе была 14 октября.

Ночью 19 октября россияне атаковали Киев ударными беспилотными летательными аппаратами. Силы обороны Украины обезвредили все БПЛА, которые угрожали городу. В результате вражеской атаки пострадал человек.

Всего по состоянию на 12:40 19 октября Воздушные силы подтвердили информацию о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

46 российских беспилотников были локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточнялась.

Вас также могут заинтересовать новости: