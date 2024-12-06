Украина ведет переговоры не только о необходимости получения таких систем как Hawk, NASAMS и Iris-T, но и по Patriot.

Украина идентифицировала страны, которые имеют в наличии и могут быстро могут передать дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты критических объектов от российских ударов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

По его словам, во время визита главы МИД Андрея Сибиги в штаб-квартиру НАТО 3-4 декабря рассматривалось несколько ключевых тем, и прежде всего - это дополнительная военная поддержка, особенно укрепление украинского воздушного щита.

В частности, Украина срочно, желательно до конца этого года, нуждается в 20 системах типа Hawk, NASAMS и Iris-T для защиты конкретных критических объектов энергетики.

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"По итогам переговоров министра в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которое может быть передано Украине в короткие сроки", - сказал Тихий.

В связи с этим, сейчас идет активная работа с партнерами над воплощением этих шагов.

"Обсуждал министр Сибига также с коллегами вопрос передачи дополнительных систем "Петриот". Это лучшая система, которая на сегодня есть и которая способна перехватывать баллистические ракеты. Также есть понимание, где есть дополнительные системы. Идет работа над тем, чтобы их привлечь", - добавил Тихий.

Продолжается соответствующее конкретное обсуждение.

Кроме того, он ответил, обсуждалась ли возможность передачи Украине противоракетного комплекса THAAD.

"Нет табу в общении с нашими партнерами относительно типов оружия и систем, которые могут быть переданы Украине. Поэтому, продолжается обсуждение всевозможных различных типов этих систем, которые могут быть переданы", - сказал Тихий.

Усиление ПВО Украины

Как сообщал УНИАН, 4 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что страны-члены Альянса поставят в Украину все системы противовоздушной обороны, которые могут предоставить. В частности, это должно произойти в ближайшие дни и недели.

3 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Украина сейчас немедленно нуждается в дополнительных 19 системах ПВО для защиты определенных энергетических стратегических объектов в Украине, союзникам передан конкретный список потребностей. Со слов Сибиги понятно, что к этим объектам относятся объекты атомной энергетики.

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