Бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отражают атаки врага, уничтожено 75 российских оккупантов.

В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага.

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, одну артиллерийскую систему, 21 единицу бронированной техники, одну боевую бронированную машину, один автомобиль и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В то же время бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" отражают атаки врага, уничтожено 75 российских оккупантов.

Об этом сообщило ОТУ "Восток" в Facebook.

В сообщении отмечается, что сегодня в районе ответственности ОТГ российские фашистские войска провели 3 атаки, продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили 75 оккупантов, а также вражескую технику - один БМП, два АТ и два беспилотных летательных аппарата.

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