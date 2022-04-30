Стоимость ракет может сильно разниться.

Российская Федерация за время войны выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило агрессору не менее $7,5 млрд.

Об этом сообщает издание Forbes.

Там подсчитали, что Россия выпустила по Украине 235 ракет "Калибр". Точное количество остальных типов ракет, выпущенных по Украине, посчитать сложно, но по данным Минобороны на 24 марта их соотношение следующее: 62% ракет пришлось на "Искандер", 30% - на ракеты класса X и 8% - на "Точку-У".

Стоимость ракет может сильно разниться. "Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 тысяч, стоимость "Калибра" - $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже.

Так, по всем подсчетам, общая стоимость выпущенных по Украине ракет достигает $7,5 млрд. Эта сумма превышает 82 из 85 годовых местных бюджетов субъектов России - всех, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНИАН, за два месяца ведения войны Россия более чем в два раза сократила свой запас ракет. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, россияне пытаются восстановить запас ракет, но на это уйдут годы.

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