Этот вопрос сейчас обсуждается с оборонным комитетом парламента.

Срок добровольного возвращения на службу после самовольного оставления части (СОЧ) могут продлить. Об этом сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

Она напомнила, что 1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СЗЧ.

"Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно - это предмет обсуждения). Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом ВРУ. Спасибо Председателю комитета Александру Завитневичу за оперативность", - написала она.

Видео дня

По ее мнению, для работы по возвращению воинов активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений.

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну так надо дать людям работать и всячески поддержать. К слову, не допускать ситуации, когда подразделение договорилось забрать человека после СОЧ к себе, а его направляют в другое подразделение", - добавила она.

СОЧ в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) военнослужащими уменьшилось осенью 2024 года.

По его словам, дезертирство в армии связано с тем, что солдаты устают от длительной войны.

Вас также могут заинтересовать новости: