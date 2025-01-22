Вражеские силы пытаются штурмовать город и проводить операции.

В Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество российских оккупантов. К 98-й воздушно-десантной дивизии РФ присоединились различные подразделения.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин. По его словам, к вышеназванной дивизии присоединился, в частности "Ахмат", куда входят и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", а также добровольческое формирование "Русич".

"Все они пытаются штурмовать город и проводить операции. ВСУ отвечают, нанося врагу максимальные потери. Однако вражеские атаки не утихают. Каждый день происходит два-три штурма. Это очень тяжелые и серьезные бои в городской застройке, где укрытия меняются одно за другим, и город подвергается разрушениям", – пояснил Полухин.

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Представитель пресс-службы бригады отметил, что на данный момент врагу не удается достичь своих целей. Оккупанты несут большие потери.

В то же время он добавил, что ситуация на направлении сложная. Россияне пытаются штурмовать Часов Яр и взять город под контроль, пользуясь погодными условиями.

"Враг хочет прорвать нашу оборону, высадить личный состав в тылу и начать операции. На данный момент он пытается проводить механизированные штурмы, чтобы высадить как можно больше личного состава", – констатировал Андрей Полухин.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как информирует Генштаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 22 января, на передовой произошло уже 103 боевых столкновения с противником. Больше всего – на Покровском направлении, где россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону.

Между тем на Курщине Силы обороны Украины в ходе недавнего боя уничтожили 21 и ранили 40 северокорейских военных, которые наступали на украинские позиции. Как сообщили в Силах спецопераций ВСУ, ожесточенный бой с военными из КНДР длился 8 часов.

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