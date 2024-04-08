В случае успеха для Кремля это станет аргументом в возможных мирных переговорах, считает аналитик.

Главной целью летнего наступления российской армии станет Донбасс, но ситуация еще может измениться. Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, российские оккупанты уже готовятся к следующей наступательной кампании, и задачи агрессора остались неизменными с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Понятно, что россияне будут пытаться выполнить задачу Путина еще с 2022 года – занять Донецкую и Луганскую область полностью. Возможно, сейчас также рассматривают оккупацию Харьковщины, просто, чтобы смыть позор. Но Харьковщина для них – это увеличение фронта, на это у них нет дополнительных сил", – подчеркнул Тимочко.

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По его мнению, на Авдеевском направлении россияне стремятся выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск, а с другой стороны: на Часов Яр – Краматорск – Славянск – Дружковку.

"На этих двух направлениях россияне планировали прорвать нашу линию обороны для того, чтобы занять Донецкую область, подготовить плацдарм для наступления в будущем. Кроме того, они будут пытаться наступать, чтобы усилить свои позиции на международной, переговорной арене. Путин определен как агрессор, но он хочет, чтобы с агрессором договаривались", – считает Тимочко.

Война в Украине: цели агрессора

Как писал УНИАН, информированный источник журнала The Economist, знакомый с данными украинской разведки, сообщил, что сейчас Россия тренирует в Сибири шесть дивизий – порядка 120 тысяч солдат. Их могут бросить на штурм Харькова.

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что российские захватчики попытаются прорвать оборону ВСУ на одном-двух направлениях. По его словам, оккупанты будут делать то, что пытались сделать ВСУ в 2023 году на юге. Но тогда украинская армия остановилась из-за понимания, каких огромных жертв это потребует. У россиян таких "предрассудков" нет.

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