В частности, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки нанесли ряд успешных и результативных ударов по позициям российских оккупационных войска.

Потери России в Украине - новые успехи ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в частности, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили такие цели:

8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

одно средство ПВО,

одно артиллерийское средство на огневой позиции,

три пункта управления,

один пункт управления БпЛА,

одну РЛС захватчиков.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области РФ. А на самых "горячих" направлениях фронта в Украине ситуация была следующая:

Видео дня

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении количество атак возросло до 22. Штурмовали у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 15 атак оккупантов недалеко от Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили три штурмовых действия.

На Краматорском направлении украинские воины отбили девять попыток противника прорвать нашу оборону.

На Торецком направлении враг 14 раз проводил атаки на позиции украинских защитников в районах Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины отразили 15 штурмов и атак.

На Кураховском направлении враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

Потери России в Украине - общие данные

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения возросли еще на 1280 человек и теперь составляют 659 220 противников.

За сутки на фронте в Украине российские захватчики также потеряли еще много техники: в частности, "отминусовано" 8 танков, 31 боевую бронированную машину, 72 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня и 5 средств противовоздушной обороны.

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