Российские захватчики за сутки потеряли более 70 артиллерийских систем, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери РФ в Украине на 5 октября 2024 года возросли еще на 1280 человек и теперь составляют 659220 противников.

Такой информацией поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его сведениям, российские захватчики также потеряли еще много техники:

"Минусовано" 8 танков, 31 боевую бронированную машину, 72 артиллерийские системы, 4 реактивные системы залпового огня и 5 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ликвидировано 11 единиц вражеской спецтехники, 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 35 дронов оперативно-тактического уровня.

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Россияне пытаются наступать на ряде направлений на востоке Украины и несут огромные потери. Украинские чиновники и эксперты не раз говорили, что оккупанты хотят взять под контроль всю территорию Донбасса.

В начале октября военный с Горловского направления Евгений Иевлев говорил, что оккупанты смогли продвинуться в Донецкой области, поскольку в Вооруженных силах Украины серьезно не хватает пехоты.

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