В то же время, по словам Дикого, командовать действиями таких мобильных групп с гражданскими должны военные.

Гражданских можно научить сбивать вражеские "Шахеды" и поручить им работу мобильных выездных групп. Об этом в интервью LIGA.net заявил ветеран АТО, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

"Конечно, человека надо хоть немного научить. Но именно немного. Это не высококвалифицированная боевая служба. "Шахеды" летают на сверхнизких высотах. Именно это затрудняет их обнаружение, но это облегчает их сбивание", - сказал он.

По словам Дикого, командовать действиями мобильных групп должны военные:

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"Работу выездной мобильной группы можно поручить гражданским. Но, конечно, что эта группа будет получать приказы от Воздушных сил".

Другие заявления Дикого

Как сообщал УНИАН, ранее Дикий заявил, что "Шахеды" в Украине могли бы сбивать забронированные и студенты. Сейчас же перевод мобильных огневых групп в пехотные подразделения происходит из-за нехватки людей на фронте.

По его словам, эту проблему можно решить, привлекая к борьбе с дронами гражданское население: "Эту борьбу с "Геранями" можно перебросить на гражданских. Если брать только категорию - физически здоровые, годные к службе мужчины, у нас многие из них забронированы. Те, что абсолютно законно забронированы".

По его мнению, это не означает, что в свободное от работы время они не могли бы поочередно выходить на боевые дежурства: "Те же самые от 18 до 25 - на штурм посадки я бы их не посылал, а чего их на "Герани" не посылать - я не понимаю. Те же студенты, у которых всех отсрочка. Не вижу в этом никакой проблемы. Мы могли бы развернуть значительно больше мобильных групп, чем сейчас есть", - пояснил Дикий.

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