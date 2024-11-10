В Украине надо увеличивать количество мобильных групп для борьбы с беспилотниками, отметил эксперт.

Российские оккупанты значительно увеличили производство ударных БПЛА типа "Герань", и в Украине к защите неба можно привлечь забронированных и студентов.

Об этом в интервью "Спецпроєкти Сергія Мамаєва" сообщил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий. "Они их клепают очень много. По меньшей мере, они точно вышли на свои плановые показатели - 600 в месяц. А скорее всего, они их сейчас уже превысили. Речь идет об около 1000 в месяц. Что они делают - они все время "задирают" наше ПВО "Геранями", а кроме того, они еще используют кучу дронов-обманок. У них есть зеркала отражатели, которые делают эти очень дешевые дроны хорошо заметными на радарах. И на них отвлекаются силы ПВО", - сказал Дикий.

По словам Дикого, применяя эту тактику, Россия пытается истощить украинскую систему противовоздушной обороны. В частности, речь идет не только о создании дефицита ракет, но и о переутомлении военных, которые охотятся на эти дроны. Учитывая это, по словам эксперта, Украине надо увеличивать количество мобильных групп.

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"Я вижу две противоположные тенденции. Когда одновременно идет команда отправлять в пехоту бойцов Воздушных сил, в том числе и из мобильных групп по уничтожению "Шахедов", а одновременно, когда был массированный налет на столицу, сейчас идет прямо противоположная команда - срочно развернуть дополнительные бригады ПВО для борьбы с "Шахедами". Это два разных полушария дают команды двум разным рукам", - добавил Дикий.

Он пояснил, что перевод мобильных огневых групп в пехотные подразделения происходит из-за нехватки людей на фронте. По его словам, эту проблему можно решить, привлекая к борьбе с дронами гражданское население:

"Эту борьбу с "Геранями" можно перебросить на гражданских. Если брать только категорию - физически здоровые, годные к службе мужчины, у нас многие из них забронированы. Те, что абсолютно законно забронированы".

По его мнению, это не означает, что в свободное от работы время они не могли бы поочередно выходить на боевые дежурства. "Те же самые от 18 до 25 - на штурм посадки я бы их не посылал, а чего их на "Герани" не посылать - я не понимаю. Те же студенты, у которых всех отсрочка. Не вижу в этом никакой проблемы. Мы могли бы развернуть значительно больше мобильных групп, чем сейчас есть", - пояснил Дикий.

Российские атаки "Шахедами" - что сообщалось

В ночь на 10 ноября российские захватчики применили против Украины рекордное количество БПЛА, сообщили в Воздушных силах. Там отметили, что из 145 воздушных целей, Силы обороны смогли сбить 62 единицы.

По мнению военнослужащего Ивана Варченко, увеличение количества применения российских ударных БПЛА может свидетельствовать не только о росте производства этих дронов, но и о накоплении россиянами ракет для использования в "какой-то удобный день".

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