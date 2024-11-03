По словам аналитика, россияне делают "шахеды" дешевле, однако это не означает, что у них заканчиваются деньги.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, как со временем меняются вражеские "шахеды". По его словам, термобарическая боевая часть на дронах, которую недавно обнаружили в Киевском научно-исследовательском институте, появилась уже давно.

"На моей памяти, эта информация была на уровне еще лета прошлого года. То есть именно тогда начались определенные эксперименты РФ с изменениями боевых частей в "шахедах", потому что начались вариации с тем, чтобы оснастить шахед не только той боевой частью, которая там была с самого начала - иранской, которая довольно сомнительна. Там было такое "произведение", скажем, иранской научной мысли - довольно сомнительное по эффективности. РФ почти сразу его заменила при выпуске уже своих версий шахедов на упитанную советскую боевую часть", - объяснил эксперт в интервью "NV".

Катков отметил, что после этого россияне начали экспериментировать и добавлять термобарический эффект к осколочно-фугасному, кумулятивному, а именно комбинировать различные версии.

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"Они даже попробовали, и были такие проекты - с увеличением размера боевой части до сотни килограмм. И сейчас речь идет о том, что это исключительно просто термобарическая боевая часть. Что такое термобарическая? Это правильное название такого оружия, которое также называется в СМИ "вакуумная бомба" - довольно распространенное название, которое не имеет ничего общего с реальностью. Боеприпас объемного подрыва. Речь идет об этих вещах. То есть, когда речь идет об использовании термобарической смеси, которая имеет очень высокую температуру во время горения, очень быструю возможность затекания взрывной волны за рога (углы - Ред.)", - подчеркнул эксперт.

По словам главного редактора Defense Express, использование такой смеси является очень опасным, если говорить о поражении жилых домов. Он пояснил:

"Потому что при попадании, например, в помещение ударная волна растекается по всей квартире, грубо говоря. То есть это очень опасно. Учитывая то, что РФ использует шахеды для террора против местного населения, то это для того, чтобы убивать украинцев более быстро и эффективнее. Это, к сожалению, наши реалии сегодняшней жизни".

Эксперт отметил, что россияне делают дешевле сами "шахеды", однако это не означает, что у них заканчиваются деньги, а то, что за имеющиеся ресурсы Россия хочет иметь больше таких дронов.

"Речь идет о том, что, например, в двигателе, который и так не отличается высокой стоимостью, который китайского производства, отказаться от стартера, от маховика. Это означает то, что были сделаны для китайских производителей специальные заказы на производстве такой версии облегченного двигателя, который дешевле за счет отсутствия этих систем. Запускать можно двигатели без стартера - это не является проблемой. Отсутствие маховика также не является критическим для таких вещей. Имеется в виду для авиационных одноразовых дронов, которые имеют единственный полет. Речь идет об удешевлении и о масштабировании производства", - сказал Катков.

Главный редактор Defense Express отметил, что нужно понимать то, что Россия, получив технологии производства "шахедов", сразу начала их менять:

"Они изменили даже материал корпуса. Они пошли по пути упрощения технологии производства, ускорения ее. И именно поэтому достигают таких - довольно огромных цифр в использовании дронов. Тем более, что общую статистику о количестве шахедов, которые запускает враг, надо читать правильно. Там указаны "шахеды" и дроны другого типа".

Он объяснил, что речь идет об использовании врагом во время таких массированных атак ложных целей, то есть беспилотников типа "Гербера".

"А Гербера вообще копеечная, потому что она собирается из пенопласта, из фанеры. Там вся электроника, наверное, стоит 100-200 долларов суммарно. То есть двигатель там проще, [чем в других дронах]. Но в целом самое дорогое, что там есть, это двигатель. А все это закрепляется на саморезах и термоклее. И речь идет об использовании множества таких дронов", - подчеркнул Катков.

Вражеские атаки "шахедами" - последние новости

Ранее глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что украинским защитникам стало труднее сбивать вражеские "шахеды". По его словам, это связано с низкой высотой их пролетов и изменением российской тактики.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что российские оккупанты запускают по Украине "шахеды"-обманки, которые создают проблемы для систем украинской ПВО.

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