Информации о потерях среди оккупантов пока нет.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор подтвердил прилеты по временно оккупированному Луганску. По его данным попали по 100-му машиностроительному заводу.

"Горит на заводе 100: в Луганске военные рф обеспокоены плохой работой "пе-ве-о"", - прокомментировал он.

Лысогор добавил, что сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в Луганске прозвучало 12 взрывов. "Пишут о непонятном оккупантам "комбинированную бавовну". Расцвести ей позволила российская система ПВО, которая сбивает все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов. Когда доходит до дела, то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова пылает на площадках машиностроительного завода", - прокомментировал глава ОГА.

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Он уточнил, что обычно оккупанты там ремонтируют и хранят военную технику. "Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили. Ожидаем уточненную информацию о потерях", - сказал он.

Удары по Луганску

15 апреля стало известно, что ВСУ ударили британскими крылатыми ракетами по российскому военному штабу в оккупированном Луганске. Атаку осуществили крылатыми ракетами Storm Shadow, запущенными украинскими самолетами. Тогда поразили командную базу.

А 20 мая в оккупированном Должанске Луганской области прогремели громкие взрывы. Тогда в сети опубликовали видео горящего объекта, из которого шел густой дым. Местный гауляйтер Леонид Пасечник заявил, что по складу горюче-смазочных материалов ударили ракетой с кассетными боеприпасами.

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