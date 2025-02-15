Войскам РФ поступила команда улучшить переговорные позиции Кремля, отметил обозреватель.

На фронте в Украине наблюдается чрезмерная активизация российских войск. Судя по всему, поставленной задачей для россиян является скорейшее закрытие Кураховского выступа "любой ценой" и сосредоточение основных усилий на городе Покровск Донецкой области. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Командование российских войск увеличило количество штурмов и вернуло в строй механизированную компоненту настолько, насколько ее нынешнее наличие в оккупационных войсках позволяет это сделать… На фоне разговоров о "мире", поступила команда максимально улучшить положение российских войск… переговорные позиции Кремля. По итогу же, с момента катализации российские войска смогли улучшить разве, что показатели своих потерь", - акцентировал эксперт.

По его словам, за прошлые сутки россияне расширили зону контроля на 1,2 км² при потерях в 1 180 человек личного состава:

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"За нынешние сутки зона контроля будет больше, поскольку российские оккупанты рвутся к Удачному, Успеновке, активизировались по рубежу Надеждинка-Запорожье, пытаются прорваться к Улаклы и выйти за пределы Дачного".

Наступление на Покровск

Коваленко также отметил, что в Кремле видят перспективу проведения любого диалога на фоне штурмов Покровска и ведения в нем городских боев:

"Это может указывать на то, что командование российских оккупационных войск могло отказаться от идеи широкого охвата города и, будет делать ставку на штурм в лоб. Особенно, если учесть контратаки Сил обороны Украины, которые не дают возможности россиянам форсировать события".

Активизацию российских войск на Кураховском направлении подтвердил и командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман":

"Очень сложно, буквально всюду лезет техника и пид**ы, прорывающиеся в ближайшие села. Большинство русской брони удается уничтожать, но труднее всего - одноразки, их как тараканов".

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины теперь более уверены на Покровском направлении, чем раньше:

"Единственное, я считаю позитив, потому что мы об этом также говорим с американскими коллегами. И с президентом Трампом об этом говорили - о ситуации на фронте. Я думаю, важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше. Без каких-то деталей".

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