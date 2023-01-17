В ближайшие месяцы РФ будет пытаться изменить ситуацию на фронте и завладеть стратегической инициативой.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что российский диктатор Владимир Путин готовится к затяжной войне против Украины. Он снова поставил перед новым командующим оккупантами в Украине Валерием Герасимовым нереальные задачи, предоставив ему последний шанс смыть с себя позор за провальное вторжение.

Как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, Путин хотел бы в течение полугода военным образом изменить ситуацию на фронте, завладеть стратегической инициативой и где-то к середине года зафиксировать то, что ему удастся.

"Либо сохранить, либо оккупировать новые территории, а дальше, в связи с тем, что экономическая ситуация в России будет катастрофически ухудшаться, это показывают все расчеты. Потому что после введения нефтегазового эмбарго, я надеюсь, и атомное эмбарго тоже будет введено, Россия в этом году может недополучить, по минимальным расчетам, 100 млрд долл. Это целый оборонный бюджет российский. Поэтому вторая половина года будет экономически очень сложная для Путина, и ему нужно как-то, пока есть время, эти полгода использовать максимально в военном плане", – объяснил Самусь.

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По его словам, несмотря на эти прогнозы, Украине было бы очень хорошо провести свою наступательную операцию, сломать планы Путина и таким образом привести к тому, что российский диктатор до второй половины года будет вынужден просто уходить с территории Украины и стараться как-то изолироваться в своем режиме.

Также Самусь прокомментировал новую задачу, которую поставил перед Герасимовым Путин – захватить Донбасс до марта этого года.

"Я пока не вижу возможности у Путина за такой короткий срок достичь каких-то успехов. Мне кажется, что он продолжает играть с этими группировками, которые роятся вокруг него, пытаясь продемонстрировать свою эффективность. Он давал задание группировке Пригожина – Суровикина. Мы видели это с октября, они наносили ракетные удары массированные и пытались с использованием ЧВК "Вагнер" проломить оборону на Донбассе. Не получилось. Сейчас назначен Герасимов ответственным за эту операцию, и снова ему ставят нереальные задачи. Мотивация у Герасимова очень проста – он должен смыть с себя позор 24 февраля, когда российская армия полностью провалила задание Путина. Поэтому он сейчас дает ему последний шанс", – продолжил Самусь.

В то же время эксперт отметил, что это последний шанс российской армии как-то использовать время – эти несколько месяцев до лета.

"И, я думаю, у Герасимова нет шансов этого достичь, и он это понимает прекрасно. Будут какие-то попытки, возможно, на Донбассе, какого-то прогресса достичь, но в стратегическом плане сейчас не видно каких-то возможностей у России достичь результата. Тем более, что я, например, думал, что по всей логике они должны уже с 1 января начать массовую мобилизацию, если они хотят как-то переломить ситуацию, им нужно много людей – 300-500 тысяч для того, чтобы создать группировку в Беларуси, чтобы проломить украинскую оборону на Донбассе, нужно много людей", – добавил он.

Самусь подчеркнул, что Украина получает от партнеров тяжелое вооружение. В то же время у России возможности нарастить вооружение нет, высокоточных вооружений нет, современных танков и бронетехники тоже нет.

"Поэтому у них есть возможность только количественно завалить фронт "мясом", металлоломом и как-то попытаться использовать этот временной лаг, пока мы еще не сформировали свой ударный кулак с западным вооружением и тяжелой техникой. У России есть как раз время 2-3 месяца, чтобы этим воспользоваться, но они опять как-то медлят с мобилизацией, трудно это объяснить. А без массовой мобилизации у них нет никаких шансов достичь даже минимальных успехов, тем более оккупировать всю Донецкую и Луганскую области", – подытожил военный эксперт.

Назначение Герасимова новым командующим оккупантами

11 января 2023 года начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что назначение новым командующим российскими оккупационными войсками в Украине Валерия Герасимова свидетельствует о том, что Кремль задумал какие-то масштабные мероприятия по войне против нашей страны. Он отметил, что сейчас по меньшей мере 150 тысяч российских "чмобиков" завершают подготовку на полигонах и учебных центрах.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что последние изменения в руководстве российскими войсками в Украине свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов. По его словам, само назначение Герасимова говорит о том, что для Кремля это последний звонок.

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