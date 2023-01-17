Российские оккупанты могут попытаться снова штурмовать Киев, говорит он.

Назначение новым командующим российских оккупационных войск в Украине Валерия Герасимова свидетельствует о том, что Кремль задумал какие-то масштабные мероприятия по войне против нашей страны.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что сейчас по меньшей мере 150 тысяч российских "мобиков" завершают подготовку на полигонах и учебных центрах. Поэтому понятно, что скоро они попадут на какой-то участок украинского фронта.

Они могут оказаться на трех вероятных направлениях, говорит Селезнев, ссылаясь на слова Залужного. Так, оккупанты могут попытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Видео дня

Далее, как сообщает эксперт со ссылкой на слова генерала Громова, Россия может попытаться в случае успеха с вышеупомянутыми областями двинуться на территорию Запорожской области.

"Третий вариант - это попытка снова штурмовать Киев. Но какими ресурсами и силами, как Путин сможет организовать это мероприятие, чтобы от него был какой-то результат, я не знаю", — говорит Селезнев.

Россия сменила командующего своих войск на Украине

11 января стало известно, что Кремль назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин. После назначения Герасимова командующим Суровикин стал его заместителем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что последние изменения в руководстве российских войск в Украине свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов.

В украинской разведке заявляют, что Путин поручил новому командующему ВС РФ в Украине Валерию Герасимову захватить Донецкую и Луганскую область до марта.

Вас также могут заинтересовать новости: