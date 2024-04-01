Сейчас враг имеет возможность продвигаться через Хромово, говорит обозреватель.

Масштабная битва за Часов Яр Донецкой области еще не началась. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Невозможно проводить в Часовом Яру наступательные действия без полного контроля того же Ивановского, той же Богдановки, и когда Клещиевка и Андреевка не образуют единой линии боестолкновения. То есть это такое выступление, которое россиянам вообще не комфортно", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Сейчас враг имеет возможность продвигаться через Хромово, говорит обозреватель. Россияне используют трассу Т0504, чтобы дойти до окраин Часового Яра.

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"Но при этом это не означает, что уже началась масштабная битва за сам город. Она может начаться примерно в июне 2024 года, во второй половине 2024 года. Пока это все – именно процесс создания условий для этой катализации и уже наступательных действий", – резюмировал Коваленко.

Война в Украине: что происходит вблизи Часового Яра

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что россияне уже зашли на высоты Часового Яра Донецкой области. По его словам, сейчас идут тяжелые бои за село Ивановское – оно находится возле Часового Яра.

В то же время командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС", 92-й ОШБР Юрий Федоренко говорит, что у врага не будет возможности в полной мере оккупировать Часов Яр. Военный отметил, что Силы обороны показывают невероятный результат в обороне на Бахмутском отрезке фронта.

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