По его словам, внутри российского генштаба начались жесткие чистки.

Настроения в Генштабе Российской Федерации ухудшаются, там начинает назревать гнойничок.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью с Дмитрием Гордоном.

"Показателем этого является то количество командиров, которые не просто отстраняются от должности, но против которых возбуждаются уголовные дела, проводятся следственные действия. К примеру, тот же командир 1-й танковой армии, командующий Черноморским флотом", - говорит эксперт.

По его словам, внутри российского генштаба начались жесткие чистки, ФСБ пытается переложить свою вину на военных за неправильно спланированную так называемую "спецоперацию".

"Так, а кто готовил оценку противника? Это же основа для принятия решения военного командира! ФСБ. Поэтому да, скорее всего, там такой гнойничек начинает назревать, очень серьезно", - отметил Жданов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что президент РФ Путин устроил взбучку российским генералам.

"Нам из Москвы добрые люди рассказывают, что было совещание у Путина, позавчера. И он очень сильно кричал на генералов, чем-то он был очень сильно недоволен, очень. Что-то они не сделали из того, что обещали. Я боюсь загадывать, но некоторые признаки происходящего меня обнадёживают", - отметил Арестович.

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