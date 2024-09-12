Романенко отмечает, что под ударом будут и вражеские аэродромы штурмовой и бомбардировочной авиации.

Получение Украиной разрешения бить вглубь территории России ставит под удар все командные пункты объединений уровня армии, которые участвуют в боевых действиях против нашей страны. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

На вопрос о вероятном получении Украиной разрешения бить вглубь территории России, он отметил, что "под ударом находятся все без исключения командные пункты объединений, не только подразделений, соединений, но и объединений уровня армии, участвующих в боевых действиях против Украины".

"Под ударом будет база Черноморского флота в Крыму - это понятно, по ним и так били. И это не проблемно. Далее: более, скажем так, 40 аэродромов, если брать вместе с оперативными аэродромами. Все аэродромы без исключения в этот раз, все аэродромы армейской авиации... Аэродромы вертолетов... Практически все аэродромы штурмовой авиации. Там один аэродром реально базовый, все остальные - оперативные. Затем - аэродромы бомбардировочной авиации", - рассказал Романенко.

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Так, по словам эксперта, под ударом находится как украинская командная инфраструктура сейчас, так и российская.

"То есть мы на глубину, скажем так, 200-250 километров будем в равных условиях относительно системы управления. Соответственно, логистика тоже так же - по нашей логистике будут бить, по российской логистике в ответ будут осуществляться такие же удары", - сказал он.

На уточнение относительно угрозы для российских истребителей и бомбардировщиков, которые находятся на расстоянии 300 км от украинской границы, и переместят ли россияне все с таких аэродромов в другие места, Романенко высказал мнение, что бомбардировщики действительно переместят. Их дальность полета позволяет это делать, их боевой радиус - более 1 тыс. км.

"А куда они денут штурмовики? Если они начнут вешать под них топливные баки, то сколько этот самолет возьмет вооружения ударного? И каким образом он, перегруженный, будет работать над передовой? Он сразу же поймает зенитную ракету", - сказал эксперт.

Кроме того, добавил он, "вертолеты вообще исключаются".

"Радиус 300 километров - это не для вертолетов... Они просто не смогут преодолевать такие (расстояния - УНИАН). Преодолеть смогут, но что они принесут? Если там нужно будет вешать снова огромные топливные баки, но большие, скажем так, топливные баки...", - отметил Романенко.

Так, он отметил: "С разрешением бить по российским аэродромам армейская авиация практически будет исключена или будет работать так как наша авиация - с оперативных аэродромов. Но с оперативных аэродромов - это тоже, если мы регулярно будем получать информацию от союзников, то мы быстро сможем бить и по оперативным аэродромам".

Таким образом, считает эксперт, у россиян два варианта: либо смириться с резким ростом потерь вертолетов и штурмовиков, и продолжать работать, поддерживая свои войска, либо же отвести свою авиацию и забыть или преимущественно забыть о применении ударных вертолетов и штурмовиков.

"К сожалению, с бомбардировочной авиацией справиться не удастся, потому что там не очень эта переброска на новые аэродромы повлияет на ее деятельность. Но интенсивность бомбовых ударов упадет в разы. Если они действовали с ближних аэродромов, то там был конвейер: один самолет мог три-четыре вылета за день выполнить... А сейчас - один самолет, один вылет в день. Вдвое-втрое минимально упадет интенсивность ударов по нашей передовой. Это означает - уменьшатся наши потери от вражеской авиации, резко снизится авиационная поддержка", - отметил Романенко.

Разрешение на нанесение ударов вглубь РФ - детали

США планируют получить от президента Владимира Зеленского детали его планов по нанесению ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. По данным источников агентства Bloomberg, американская сторона хотела узнать, на какие объекты будут нацелены ракеты ATACMS и почему - прежде чем разрешить их использование по территории РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина должна получить разрешение бить вглубь России.

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