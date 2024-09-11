Bloomberg утверждает, что на этой неделе не ожидается существенных изменений в позиции США по дальнобойным ударам по российской территории.

США планируют получить от президента Владимира Зеленского детали его планов по нанесению ударов по территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия.

По данным источников агентства Bloomberg, американская сторона хотела узнать, на какие объекты будут нацелены ракеты ATACMS и почему - прежде чем разрешить их использование по территории РФ.

Как утверждают собеседники Bloomberg, госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми хотели добиться от Киева долгосрочного плана на следующий год.

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В тексте говорится, что США "вряд ли" решат снять ограничение на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Снятие ограничений на удары по РФ

Власти Великобритании разрешат применять дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории, сообщили The Guardian источники в британском правительстве.

По их словам, такое решение уже принято, но, как ожидается, объявлено об этом не будет в пятницу после встречи британского премьер-министра Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

Издание отмечает, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми провели в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Андреем Сибигой.

По словам Блинкена, США "с первого дня" были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине.

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