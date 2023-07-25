Роман Свитан считает, что на госграницы украинская армия может выйти уже осенью следующего года.

Существует только один сценарий завершения войны в Украине. Силы обороны должны очистить нашу территорию от армии Российской Федерации и выйти на государственные границы.

"Без развала России на части об окончании войны говорить не приходится. Развал РФ будет продолжаться где-то в течение 10 лет после разгрома российской армии. То есть, эти процессы будут на десятилетия растянуты. Поэтому у нас латентная война вдоль границы, стычки и состояние боевого столкновения вдоль линии границы могут быть еще 10 лет", – рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии ТСН.

По его прогнозу, украинские военные выйдут на государственные границы Украины к осени 2024, если западные партнеры быстро передадут авиацию и оружие.

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"Если авиация приходит в начале следующего года, то к осени мы сможем уничтожить российскую армию и выйти на государственную границу. Все от этого зависит. После получения авиации в течение трех-четырех месяцев российская армия будет разбита. А дальше будем бороться с разваливающейся российской империей еще лет 10. Но это для экономики, для Украины уже не страшно", - отметил эксперт.

При этом он указал, что дальше задачей ВСУ будет удерживание тысячекилометроврй госграницу между Украиной и РФ, а россиянам, чья страна начнет разваливаться, будет не до ракет, поэтому террор украинцев прекратиться.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Эсперты указали, что украинская армия уже освободила около 45% территорий, которые были под российской оккупацией. При этом в США обеспокоены медленным контрнаступлением ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление отстает от графика, но в целом идет по плану.

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