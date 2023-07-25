Украина уже достигла невероятных успехов, отметил спикер Госдепа.

Украинские силы обороны уже освободили около 45% территорий, которые находились под российской оккупацией.

Такие данные озвучил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер, комментируя недавнюю оценку государственного секретаря Энтони Блинкена. "Если считать включительно с Крымом, то Украина вернула около 45% своей территории", - цитирует Миллера Укринформ.

Если не учитывать оккупированный Крым, то украинские бойцы уже деоккупировали около 61% территорий. "Итак, Украина уже достигла невероятных успехов в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала", - добавил он.

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Оценки США контрнаступления

На днях госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украина смогла вернуть под свой контроль около 50% захваченных Россией территорий.

Штаты считают, что сейчас идут "относительно ранние дни" украинского контрнаступления. По их оценкам, оно продлится несколько месяцев.

Координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби отмечал, что сейчас украинские силы больше всего нуждаются в артиллерии, боеприпасах, противовоздушной обороне и бронетехнике. Вся эта помощь, по его словам, была оказана.

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